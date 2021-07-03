الرياضة
العصبة ترفض تأجيل مباراة الحسنية
رفضت العصبة الاحترافية لكرة القدم، تأجيل مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، لحساب الجولة 26 من البطولة، المقررة الثلاثاء المقبل، بناء على طلب الفريق البيضاوي. وقررت العصبة، تقديم توقيت المباراة إلى الخامسة، من أجل السماح لبعثة الرجاء لتحضير السفر لبنين، لمواجهة شبيبة القبائل، في نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»،أكمل القراءة »
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