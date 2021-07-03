الرياضة
الوداد يعود للحجر
عاد لاعبو الوداد مباشرة بعد نهاية مباراة فريقهم أمام المغرب التطواني الأربعاء الماضي، لحساب الجولة 24 من البطولة، إلى الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بعد عودتهم من جنوب إفريقيا، للخضوع للحجر الصحي إلى حين مواجهة الرجاء الرياضي اليوم (السبت). واستغل البنزرتي، مدرب الفريق، الفرصة لإقامة معسكر مغلق، بعيدا عن ضغطأكمل القراءة »
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