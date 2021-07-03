مجتمع
133 مشروعا استثماريا ببني ملال
أشاد خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفر، بدور اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد أن تمكنت خلال سنة 2020، من معالجة 208 ملفات استثمارية، ووافقت على 133 مشروعا، أي بزيادة 68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بقيمة إجمالية تناهز 10 ملايير درهم، ومن المتوقع أن تحدث حوالي 5600 فرصةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا