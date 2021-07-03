ملف الصباح
قادة الأحزاب يفضلون معيار الأقدمية
المحلل السياسي بودن قال إن بعض الساسة مرتبطون بالماضي بشكل وثيق قال محمد بودن، رئيس مركز “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن الشيوخ في الأحزاب لا يرغبون في حرمان أنفسهم من طموح التموقع في واجهة الشأن العام، وإن قادة تلك الأحزاب يفضلون معيار الأقدمية وامتيازات العمر على حساب الشباب. وأكدأكمل القراءة »
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