fbpx
ملف الصباح

قادة الأحزاب يفضلون معيار الأقدمية

منذ ساعتين
محمد بودن (خاص)
المحلل السياسي بودن قال إن بعض الساسة مرتبطون بالماضي بشكل وثيق قال محمد بودن، رئيس مركز “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن الشيوخ في الأحزاب لا يرغبون في حرمان أنفسهم من طموح التموقع في واجهة الشأن العام، وإن قادة تلك الأحزاب يفضلون معيار الأقدمية وامتيازات العمر على حساب الشباب. وأكدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى