حوادث
“تجاوزات” تطوق محكمة بركان
همت حفظ ملفات وتزوير أقوال وخبرات وفجرها شيك بـ 650 مليونا تعيش ابتدائية بركان، هذه الأيام، على صفيح ساخن، نتيجة شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية، بخصوص تجاوزات تسببت في هضم حقوق، أو التحيز لأحد الأطراف، واستخدمت فيها أساليب ملتوية، بلغت حد تزوير أقوال في محاضر التحقيق، وتغييرأكمل القراءة »
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