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حوادث

اعتقال “ولد الفحلة” بعين اعتيق

منذ ساعتين
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بعين اعتيق التابعة لسرية تمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، زعيم عصابة يلقب ب”ولد الفحلة”، ارتكب قبل أيام خمس سرقات تحت طائلة استعمال السلاح الأبيض، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق، مع ملتمس إيداعه سجن العرجات بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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