حوادث
88 سنة سجنا لـ “شبكة رونو” بطنجة
سطت على أطنان من قطع غيار السيارات من داخل مصنع “رونو نيسان” تفوق قيمتها مليارين حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلسة ماراثونية استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، في ملف ما بات يعرف بـ «شبكة رونو»، التي تتكون من 21 متورطا في سرقة أطنان من أجزاء وقطعأكمل القراءة »
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