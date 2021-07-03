حوادث
أمن فاس يعتقل اللص المتخفي
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، ذا سوابق عمره 24 سنة، بعدما أوقفته عناصرها لتورطه في ارتكاب سرقات عنيفة متعددة باستعمال ناقلة ذات محرك، إثر تداول شريط فيديو عبر تطبيق التواصل الفوري، في انتظار إيقاف شريكه. وظهر المتهمان اللذان تعمدا إخفاء وجهيهما بارتداء خوذتين، يعرضان أشخاصا للسرقةأكمل القراءة »
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