الرياضة
فرانك دي بور يغادر هولندا
غادر فرانك دي بور، رسميا تدريب المنتخب الهولندي، إثر تقديم استقالته بعد يومين من خسارة منتخب بلاده بهدفين لصفر، أمام التشيك، في ثمن نهاية كأس أوربا. وانتقدت الصحافة الهولندية مستوى المنتخب، في مباراة بودابست، واعتبرتها “مهزلة” تستدعي استقالة المدرب، وهو الشيء الذي قام به بعد يومين من الإقصاء. وقال الاتحادأكمل القراءة »
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