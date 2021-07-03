الرياضة
غريليش يفجر سوق الانتقالات
بات الدولي الإنجليزي جاك غريليش، لاعب أستون فيلا، أقرب من أي وقت مضى من التعاقد مع مانشستر سيتي، بقيمة مالية قياسية، تجاوزت 110 ملايين أورو. وخطفت صفقة غريليش الأنظار في إنجلترا وأوربا، بسبب قيمة الصفقة المتوقعة، والإمكانيات المالية الهائلة ل»السيتي»، رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، التي أرخت بظلالها علىأكمل القراءة »
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