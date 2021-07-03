الرياضة
حكيمي “خارج التغطية”
رد الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب انتقاله لباريس سان جيرمان، بصورة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، قائلا إنه «خارج التغطية» في تونس، رفقة عائلته الصغيرة. وأثارت صورة حكيمي، ردود أفعال كثيرة، إذ استفسره محبوه عن صحة خبر انتقالهأكمل القراءة »
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