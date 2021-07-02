اذاعة وتلفزيون
“دوبل في” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “دوبل في”. ويشارك في الفيلم فيصل العزيزي وجليلة التلمسي ويحيى الفاندي، وفاطمة الزهراء لحرش وعاجل، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الفنية. وتدور أحداث الفيلم الكوميدي الذي أخرجه سعيد أزار، حول مواقف ومشاكل يومية يقعأكمل القراءة »
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