الأولى
أسبــوع جرائــم ضد الأصول
اهتزت البيضاء وخريبكة وطنجة والفقيه بنصالح، خلال هذا الأسبوع، على وقع جرائم قتل من نوع خاص، ارتكبت ضد الأصول، وذهبت ضحيتها أمهات وأب، على يد أبناء عاقين قيل إنهم يعانون خللا عقليا. وحسب مصادر “الصباح”، تمثلت الجريمة الأولى بطنجة في مقتل أم على يد ابنها الذي وجه إليها طعنات قاتلة،أكمل القراءة »
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