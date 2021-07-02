الصباح الفني
سداسي تستعد لـ “كية الغرام”
الفنانة الشابة اختارت الإيقاعات الشعبية في أغنيتها الجديدة تقاسمت هند سداسي مع جمهورها بعض تفاصيل آخر عمل فني تعود به إلى الساحة الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “كية الغرام”. واختارت سداسي حسب ما أكدته، الاعتماد في أغنيتها، على الإيقاع الشعبي، وهو ما تراهن عليه من أجل نجاح أحدث أعمالها،أكمل القراءة »
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