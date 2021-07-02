الرياضة
الوداد يحكم قبضته على الصدارة
ضمد جراحه الإفريقية واكتسح تطوان واستغل تعثر الرجاء عزز الوداد الرياضي صدارته للبطولة، برصيد 54 نقطة، بعد فوزه مساء أول أمس (الأربعاء)، على المغرب التطواني، بأربعة أهداف لهدفين، لحساب الجولة 24، موسعا الفارق عن مطارده الرجاء، المنهزم ببرشيد، إلى ست نقاط. واستطاع لاعبو الوداد، تجاوز عثرة عصبة الأبطال، وقدموا جولةأكمل القراءة »
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