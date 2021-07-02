الرياضة
سايس على “رادار” توتنهام
بات الدولي المغربي رومان سايس، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، على «رادار» توتنهام، بعدما تعاقد الفريق اللندني مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب سايس السابق. واعترف سانتو برغبته في تعزيز صفوف توتنهام بلاعبين جدد، خاصة في الدفاع، وأنه سينظر إلى إمكانية التعاقد مع لاعبين مارسوا معه في وولفرهامبتون، علما أن سايس كانأكمل القراءة »
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