الرياضة
آسفي ينقل قمة الوداد إلى المسيرة
قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي نقل مباراة فريق الأمل ضد الوداد الرياضي في إياب نصف نهائي البطولة الوطنية إلى ملعب المسيرة الخضراء. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مسؤولي الفريق العبدي اختاروا إجراء المباراة بالملعب الرئيسي لتسهيل تنظيمها، عكس ما يحدث خلال المباريات التي كانت تجرى في ملعب «الكارتينغ»، الذيأكمل القراءة »
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