خاص
أكادير… قاطرة سوس
برنامج للتنمية الحضرية بـ 6 ملايير درهم وإعادة هيكلة الاقتصاد الجهوي وقطب تنموي قيد التشكل شكل الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء مرجعا للسلطات المركزية والجهوية والمحلية من أجل تعبئة شاملة لإعادة تأهيل منطقة أكادير وجعلها قطبا تنمويا، إذ أكد أنه يتعين أن تصبح جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا،أكمل القراءة »
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