حوادث
صفقات “مشبوهة” تسقط رئيس جماعة
يواجه اتهامات بتفويتها لمقاول واحد وتبديد أموال عمومية فتحت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، الاثنين الماضي، ملفا مثيرا يتعلق بتمكين مقاول واحد من عدة صفقات، انتهت بتحريك شكاية من قبل الوكيل العام للملك ضده، لينتهي الأمر أمام الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات، التي استمعت إلى منتخبأكمل القراءة »
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