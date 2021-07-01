حوادث
إدانة “حراك” بالبئر الجديد
المتهم سلم نفسه بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 24 سنة عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه ب 3سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والمشاركة في تنظيمأكمل القراءة »
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