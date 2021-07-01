وطنية
الخلافات توقف قطار تحالف اليسار
أعلنت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، عن سحب توقيع الحزب الخاص بالمشاركة في الانتخابات المقبلة برمز «الرسالة»، الذي تقدمت به، في وقت سابق، إلى جانب الأمينين العامين للمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى مصالح وزارة الداخلية. ونقل القرار الذي وصفته مصادر «الصباح» بـ»الاضطراري»، الصراعات وسياسة شد الحبل، التيأكمل القراءة »
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