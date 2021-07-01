fbpx
وطنية

الخلافات توقف قطار تحالف اليسار

منذ 3 دقائق
أعلنت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، عن سحب توقيع الحزب الخاص بالمشاركة في الانتخابات المقبلة برمز «الرسالة»، الذي تقدمت به، في وقت سابق، إلى جانب الأمينين العامين للمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى مصالح وزارة الداخلية. ونقل القرار الذي وصفته مصادر «الصباح» بـ»الاضطراري»، الصراعات وسياسة شد الحبل، التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى