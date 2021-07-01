الأولى
ملثمـون ينهـون حيـاة مشجــع ودادي
تسابق مصالح الدرك الملكي بالشلالات، بتنسيق مع المركز القضائي للمحمدية، الزمن، لفك لغز جريمة قتل مشجع ودادي على يد ملثمين ينتمون إلى “إلترات” محسوبة على فريق الرجاء الرياضي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، تأتي بعد أن اهتزت المنطقة التي كانت تضم دوار البراهمة،أكمل القراءة »
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