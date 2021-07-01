الرياضة
رسالة رياضية: إدارة تقنية
كشف خروج المنتخب الوطني للشباب من البطولة العربية بمصر، ضعف الإدارة التقنية الوطنية. وستكون محاسبة المدرب عبد الله الإدريسي على الإقصاء نوعا من التحامل عليه، بالنظر إلى قصر المدة التي تسلم فيها تدريب المنتخب، وبحكم أن البطولة العربية منافسة غير رسمية، ومجرد مناسبة لتصحيح الأخطاء، وتشكيل منتخبات قادرة على تحقيقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا