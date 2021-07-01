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الرياضة

الوداد يفتح ملف الانتدابات

منذ دقيقتين
اللاعبون متشبثون ببقاء البنزرتي وثورة في الطريق شرع الوداد الرياضي في تدبير ملف الانتدابات الصيفية، تأهبا لاستحقاقات الموسم المقبل. ورخص الوداد للنيجيري ميشيل بابا توندي بالرحيل عن الفريق، بعد نهاية عقده، أمس (الأربعاء)، رغم أن دورية “فيفا” تحدد نهاية العقود بنهاية الموسم الكروي. وأكدت مصادر “الصباح”، أن إدارة الوداد حددتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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