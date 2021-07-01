الرياضة
العقوبة تحرم فرحان من الديربي
حرمت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمين فرحان، لاعب الوداد الرياضي، من خوض الديربي بعد غد (السبت)، بعدما أوقفته أربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، لطرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان الذي أوقف مدافعه حمزة الركراكي المدة نفسها. كماأكمل القراءة »
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