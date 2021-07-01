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مـغــاربة يـغـيـرون وجـهـتـهـم

منذ دقيقتين
MALAGA, SPAIN - 2019/05/19: People are seen walking on the Calle Larios street during 'The night in white' 2019. Every May, Malaga celebrates a cultural night with more than 200 activities in the city center such as performances, street art, live music and free visits in all museums. (Photo by Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
يملك كثير منهم شققا خاصة وبعضهم استغنى عن السفر بدل الترويج لدولة تناصب وطنه العداء لا يمكن أن تحب وطنك، وفي الوقت نفسه تخونه مع أول بائعة هوى تلتقيها صدفة قرب مرحاض علبة ليل. ولا يمكن أن يكون قلبك مع المغرب، في الهزات الدبلوماسية الكبرى، وسيفك مع خصومه، تبرر ذلكأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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