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مـغــاربة يـغـيـرون وجـهـتـهـم
يملك كثير منهم شققا خاصة وبعضهم استغنى عن السفر بدل الترويج لدولة تناصب وطنه العداء لا يمكن أن تحب وطنك، وفي الوقت نفسه تخونه مع أول بائعة هوى تلتقيها صدفة قرب مرحاض علبة ليل. ولا يمكن أن يكون قلبك مع المغرب، في الهزات الدبلوماسية الكبرى، وسيفك مع خصومه، تبرر ذلكأكمل القراءة »
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