أســــــرة
“مخاطر” البوح بأسرار العلاقة الزوجية
مختصون ينصحون الشريكة باحترام الخصوصيات والحفاظ على استقرار الأسرة يؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أنه توجد الكثير من القواعد والخطوط الحمراء، التي يجب أن تكون الزوجة على علم بها قبل ارتباطها بشريك حياتها، والتي يعد أبرزها عدم البوح بأسرار الحياة الزوجية. ويقول المختصون إن عدم البوح بالأسرار، أمر ينبغي أنأكمل القراءة »
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