fbpx
الصباح الفني

عدلي يستعد لإطلاق “جيبو لي حبيبتي”

منذ دقيقة واحدة
بدأ الفنان محمد عدلي في الترويج لعمله الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان “جيبو لي حبيبتي”، الذي حدد بداية يوليوز المقبل موعدا لطرحه. وكشف الفنان محمد عدلي من خلال ما كتبه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بعد نشر ملصق ترويجي للأغنية أن العمل سيكون على إيقاعات موسيقى “الراي”، وذلك نزولا عندأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى