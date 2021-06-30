الصباح الفني
عدلي يستعد لإطلاق “جيبو لي حبيبتي”
بدأ الفنان محمد عدلي في الترويج لعمله الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان “جيبو لي حبيبتي”، الذي حدد بداية يوليوز المقبل موعدا لطرحه. وكشف الفنان محمد عدلي من خلال ما كتبه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بعد نشر ملصق ترويجي للأغنية أن العمل سيكون على إيقاعات موسيقى “الراي”، وذلك نزولا عندأكمل القراءة »
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