الرياضة
نقل الأولمبياد يغلب التلفزيون المغربي
اتحاد التلفزيونات والإذاعات العرب يستسلم ويوقف التفاوض لن يتمكن المغاربة من مشاهدة الألعاب الأولمبية، المقررة بطوكيو في يوليوز وغشت المقبلين. وتوصلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون برسالة رسمية من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العرب يبلغها من خلالها، بوقف المفاوضات المتعلقة بشراء الحقوق من شبكة «بي إن سبور» القطرية، المالكة الحصرية لها. وعممأكمل القراءة »
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