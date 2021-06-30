الرياضة
الجامعة تنهي جدل العقود
الفيلالي: الرخص مستمرة إلى آخر مباراة في الموسم ورسالة «فيفا» واضحة أنهى حسن الفيلالي، رئيس لجنة الرخص وقانون اللاعب بجامعة كرة القدم، الجدل حول عقود اللاعبين التي تنتهي اليوم (الأربعاء). وقال الفيلالي في تصريح للصباح» إن العقود ستبقى سارية المفعول إلى نهاية آخر مباراة في الموسم الكروي، وليس في 30أكمل القراءة »
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