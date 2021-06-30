الرياضة
الشماخ يعود إلى المعمورة
الدولي السابق سيجتاز دبلوم التدريب درجة «باء» يعود مروان الشماخ، الدولي المغربي السابق، إلى مركز محمد السادس بالمعمورة في يوليوز المقبل، من أجل اجتياز دبلوم التدريب من درجة “باء”، تحت إشراف الجامعة والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”. ويأمل الشماخ في الحصول على شهادة تدريب تخول له تدشين مسار جديد فيأكمل القراءة »
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