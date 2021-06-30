الرياضة
الجيش يسابق الزمن لتحصين فاندربروك
المدرب البلجيكي وافق مبدئيا على تمديد عقده وعبر عن استعداده للبقاء سنوات يسابق الجيش الملكي الزمن لتمديد مقام البلجيكي سفين فاندربروك لسنوات أخرى بالمغرب، بعد النتائج الإيجابية، التي حققها مع الفريق العسكري منذ تعيينه مدربا قبل ستة أشهر، خلفا للمدرب الوطني عبد الرحيم طالب. وكشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجيشأكمل القراءة »
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