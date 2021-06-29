وطنية
بوريطة يصفع ألمانيا في الملف الليبي
لقن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، درسا لألمانيا، التي تدخلت في الشأن الليبي، رفقة دول أخرى، وأرادت تدويله لخدمة أجندات لا تفيد الشعب الليبي. وقال بوريطة إن «المغرب لا يحتاج أن تلتقط له صور في المؤتمرات الدولية، لأن قوته أنه مقبول من كل الليبيين، ومصداقية المغرب مصدرها رغبةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا