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وطنية

بوريطة يصفع ألمانيا في الملف الليبي

منذ 46 ثانية
US Secretary of State Rex Tillerson (R) walks with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita (L) at the US State Department in Washington, DC, on September 7, 2017. (Photo by JIM WATSON / AFP)
لقن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، درسا لألمانيا، التي تدخلت في الشأن الليبي، رفقة دول أخرى، وأرادت تدويله لخدمة أجندات لا تفيد الشعب الليبي. وقال بوريطة إن «المغرب لا يحتاج أن تلتقط له صور في المؤتمرات الدولية، لأن قوته أنه مقبول من كل الليبيين، ومصداقية المغرب مصدرها رغبةأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية
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