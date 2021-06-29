اذاعة وتلفزيون
“عندي حلم” برنامج لاختيار المواهب
السوبرانو سميرة القادري عضو لجنة تحكيمه يجري حاليا تصوير حلقات البرنامج الجديد “عندي حلم” لاختيار المواهب الغنائية على قناة “الأولى”، والذي يعتبر من الإنتاجات الضخمة للموسم التلفزيوني المقبل. وقالت السوبرانو سميرة القادري، عضو لجنة تحكيم “عندي حلم” ل”الصباح” إنها سعيدة بخوض التجربة الجديدة في مسارها الفني، في برنامج قالت إنهأكمل القراءة »
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