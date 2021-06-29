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نوع العلاج يختلف نوع ومدة العلاج حسب شدة الاكتئاب والخصائص الفردية لكل امرأة، وكذلك حسب الأسباب، التي أدت إلى حدوثه. كآبة النفاس تتلاشي «الكآبة النفاسية» ما بعد الولادة من تلقاء نفسها في فترة تتراوح بين بضعة أيام وأسبوع أو أسبوعين، والتي ينبغي على الأم خلالها الاسترخاء قدر الإمكان، والتوقف عنأكمل القراءة »
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