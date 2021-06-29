الأولى
العلمي يقاضي مسؤولين بـوزارته
استشاط حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، غضبا، بسبب الطريقة التي تحدث بها بعض البرلمانيين الذين شكلوا “جماعات ضغط” دفاعا عن المستوردين الذين أرادوا فرض الأمر الواقع على الحكومة، ولو على حساب صحة المواطنين وسلامتهم. وقال الوزير، في اجتماع عقده أخيرا في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إنهأكمل القراءة »
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