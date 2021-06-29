وطنية
الجيش يحارب القوارب السرية بالصحراء
قيادات عسكرية وأمنية في اجتماع خصص لمواجهة معامل صنعها والمتواطئين معها قال مصدر مطلع إن اجتماعا رفيع المستوى عقد في الداخلة خصص لمواجهة القوارب السرية واستنزاف الثروة السمكية في الأقاليم الجنوبية ترأسه “كونوليل ماجور” قائد الحامية العسكرية، بحضور أهم الأجهزة الأمنية في المنطقة. وكشف المصدر نفسه أن الاجتماع الذي عقدأكمل القراءة »
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