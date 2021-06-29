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الرياضة

البطولة تتقدم على الدوريات القارية

منذ 10 دقائق
احتلت المركز الأول بفارق شاسع عن مصر وتونس احتلت البطولة الوطنية الرتبة الأولى في ترتيب الدوريات القارية متقدمة على الدوريين المصري والتونسي بفارق شاسع من النقاط. وأنجز موقع الإحصائيات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقريرا يؤكد أن البطولة الوطنية تحتل الرتبة الأولى على الصعيد القاري برصيد 180 نقطة، وتتقدمأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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