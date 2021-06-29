أسواق
أجهزة صديقة للبيئة من “بيكو”
كشفت علامة “بيكو” عن مجموعتها الجديدة المكونة من سبعة منتجات، عبارة عن غسالة وغسالة مجففة وفرن ومجفف ملابس وثلاجة وماكينة لصنع قهوة “الإسبريسو” وغسالة أطباق، صممت للمساعدة على التخفيف من التأثير الاستهلاكي على البيئة، بعد دراسة قامت بها العلامة وأظهرت نسبة الضرر الكبير الذي يحدثه الإنسان بالبيئة، والذي ينظر إليهأكمل القراءة »
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