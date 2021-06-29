أسواق
معرض لمنتجات الحمام والفسيفساء
افتتحت مجموعة “زليج أثينا”، بشراكة مع علامة “روكا” بالمغرب، معرضا خاصا لمنتجات قاعة الحمام والفسيفساء، في طنجة، تحت عنوان “ميراج سيراميكا”، يتضمن مجموعة واسعة من المنتوجات الخاصة بقاعة الحمام، المصممة من قبل علامات معروفة، من بينها “روكا” و”لوفن”. وصمم المعرض وفق تصور يقترح أجواء تمكن الزبون من عيش محاكاة واقعيةأكمل القراءة »
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