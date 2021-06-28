وطنية
العثماني يطالب بمحاسبة وزراء حزبه
قرر التحري في ممتلكاتهم وتفادى مهاجمة الداخلية والقضاء دعا سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى محاسبة وزراء حزبه، والبحث في ممتلكاتهم، ومعرفة إن مدوا أيديهم إلى المال العام أم لا؟ ورفع المتحدث نفسه، في مهرجان خطابي رعته شبيبة العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، أول أمس (السبت)،أكمل القراءة »
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