الأولى
إفلاس “بوليساريو” أمام تدهور الأوضاع بالمخيم!
شريط مفبرك عن حرب مزعومة بالصحراء يسوق ببلادة واقعا مغايرا عن الوضع المستفحل للجبهة بقلم: الفاضل الرقيبي لا شك أن الضغط الذي تعيشه قيادات الجبهة، في الآونة الأخيرة، سيدفعها إلى لعب كل الأوراق المتاحة، في محاولة لاستدراك بعض الهزائم والخسائر، التي تتابعت عليها، منذ انتحارها على مشارف الكركرات، ما أدخلأكمل القراءة »
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