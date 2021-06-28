وطنية
الجيش الإسباني يتبرأ من “بن بطوش”
زاد الجيش الإسباني في متاعب الحكومة الإسبانية في ورطة بن بطوش، إذ كشف الجنرال خوسيه لويس أورتيز كاناباتي، رئيس قاعدة سرقسطة العسكرية، أن وزارة الخارجية الإسبانية هي التي سمحت بدخول زعيم «بوليساريو»، دون تقديم معلومات عن الأشخاص، الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة الجزائرية، التي هبطت في القاعدة الجوية ليلةأكمل القراءة »
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