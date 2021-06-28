وطنية
“البام” يشكو استقطاب منتخبيه
المكتب السياسي يؤكد أن نهج أسلوب الإغراءات المادية يسيء إلى الديمقراطية ارتفعت حدة الملاسنات والبلاغات بين الأحزاب، قبل موعد الانتخابات المقبلة، بسبب حملة الاستقطابات في أوساط المنتخبين الكبار. وإذا كانت عملية الترحال قد شملت مختلف الهيآت، فإن حجم الاستقطاب الذي شمل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فقد العديد من برلمانييه، ومنتخبيهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا