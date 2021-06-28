الرياضة
الزمامرة يفسخ عقد يومو
قرر المكتب المسير لنهضة الزمامرة فسخ التعاقد مع لاعبه الغابوني غراس أديو يومو. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن إدارة الفريق أخبرت اللاعب بقرار الاستغناء عنه، وفسخ عقده، لكنه رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض، واشترط الحصول على مستحقاته كاملة. وأمام هذا المستجد كلفت إدارة الفريق المنسق العام بالتوجه إلى شقةأكمل القراءة »
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