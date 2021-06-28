الصباح الفني
الفاسي تحصل على الباكلوريا
حصلت الفنانة فرح الفاسي على شهادة الباكالوريا، إذ تقاسمت الخبر مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وبدت الفنانة فرح الفاسي سعيدة جدا بحصولها على شهادة الباكلوريا، والتي اجتازتها في إحدى ثانويات تطوان. وعلقت الفاسي على صورة نشرتها وهي تحمل شهادتها قائلة “وأخيرا الفرحة ديال هاد الشهادة غريبة…ألف مبروك للناجحينأكمل القراءة »
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