fbpx
الصباح السياسي

نهاية ريع الترشيحات في التجمع

منذ دقيقتين
دفاتر تحملات أسقطت تحكم لوبي التزكيات ومسطرة الفرز يشرف عليها المنسقون أسقطت الشروط الجديدة للترشح باسم التجمع الوطني للأحرار حكم صقور تزكيات كانوا يتحكمون في كواليس وضع اللوائح، ويجمعون ملايين الدراهم لمناسبة مواسم الانتخابات، بعد إجماع أعضاء القيادة، في نهاية نقاش 100 يوم و 100 مدينة، على إنهاء زمن تحكمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى