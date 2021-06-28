الصباح السياسي
نهاية ريع الترشيحات في التجمع
دفاتر تحملات أسقطت تحكم لوبي التزكيات ومسطرة الفرز يشرف عليها المنسقون أسقطت الشروط الجديدة للترشح باسم التجمع الوطني للأحرار حكم صقور تزكيات كانوا يتحكمون في كواليس وضع اللوائح، ويجمعون ملايين الدراهم لمناسبة مواسم الانتخابات، بعد إجماع أعضاء القيادة، في نهاية نقاش 100 يوم و 100 مدينة، على إنهاء زمن تحكمأكمل القراءة »
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