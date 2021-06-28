وطنية
لهبيل يدعو إلى محاربة المخالفات الانتخابية
ذكر خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، ، في اجتماعه، الذي خصص لتنصيب اللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المقبلة، بالمهام الأساسية لهذه اللجن، المتمثلة أساسا في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الانتخابات، من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينهأكمل القراءة »
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