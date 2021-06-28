وطنية
التجمع يحسم في وكلاء لوائح مكناس
حسم التجمع الوطني للأحرار بمكناس في وكلاء لوائح الحزب في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، بإعادة ترشيح بدر الطاهري، منسق الحزب بالمدينة، باسم التجمع في انتخابات مجلس النواب. وسبق للطاهري الترشح في الانتخابات السابقة ضمن لائحة برئاسة صلاح الدين مزوار، ما سمح له بشغل المنصب البرلماني، بعد استوزار الأخير. كما يشغلأكمل القراءة »
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