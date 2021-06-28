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حوادث

وفاة تورط راقيا ببني ملال

منذ دقيقتين
الهالك في عقده السابع قرر عيادة المتهم لطرد الأرواح الشريرة أوقفت مصالح الدرك الملكي بتاكزيرت، “فقيها” مشتبها فيه بالتسبب في وفاة شيخ زاره في بيته، من أجل نيل بركته من الرقية الشرعية بعد أن ذاع صيته في أرجاء القبيلة، وصارت الوفود تتقاطر عليه من كل حدب وصوب، لنيل بركته التيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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